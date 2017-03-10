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رقم الخبر: 189400 تاريخ النشر: آذار 09, 2017 الوقت: 19:05 الاقسام: محليات  
نصنّع نماذح افضل من "اس 300"

نصنّع نماذح افضل من "اس 300"

اعلن القائد العام للجيش اللواء عطاالله صالحي ان الاستكبار العالمي بات عاجزا في منظومته الادارية بدرجة انه يتخبط في دوامة بكافة المجالات وسينهار قريبا.

اعلن القائد العام للجيش اللواء عطاالله صالحي ان الاستكبار العالمي بات عاجزا في منظومته الادارية بدرجة انه يتخبط في دوامة بكافة المجالات وسينهار قريبا.
وفي كلمتة خلال مراسم تخريج دفعة من طلبة كلية الاركان قال اللواء صالحي اليوم الخميس انه كلما نهضنا بافكار طلبة كلية الاركان كان ذلك ذخرا لبناء مستقبل افضل للبلاد .
واضاف ان قضية فرض الارادات اليوم لا تتوقف على امتلاك القدرة فهناك الكثير من الدول لديها القدرات اللازمة ولكنها عاجزة عن استغلالها في مواجهة التهديدات لانها تفتقر الى الطاقات البشرية الفاعلة والملتزمة.
واشار صالحي الى ان البلدان التي تمتلك قدرات افضل ايضا باتت تواجه تحديات على صعيد الاستفادة منها في ممارساتها المتغطرسة وقال ان الاستكبار العالمي بات عاجزا في منظومته الادارية بدرجة انه يتخبط في دوامة بكافة المجالات وسينهار قريبا.
ودعا صالحي الى الوقوف على احابيل ومخططات الاعداء وان نكون في طليعة المتصد كلما تعرضت البلاد للتهديد كنا في طليعة المتصدين له، فبريطانيا الخبيثة التي عادت الى المنطقة لديها مخططات قديمة تحاول تمريرها بالتعاون مع اميركا والكيان الصهيوني ونطلق عليها اسم التهديدات الجديدة.
وتابع اللواء صالحي انه بالطبع ان المخططات القديمة يجري العمل على تمريرها في اطار احابيل حديثة وبصورة تهديدات جديدة، وقال ان ايران من يدعم العراق من الناحية المعنوية والفكرية وهي قادرة على صناعة حاجتها من الاجهزة وقد صنعنا ونصنع نماذج افضل من اس 300 .
 

 
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