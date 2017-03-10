قال قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية، جوزيف فوتيل، إن واشنطن ستحتاج لإرسال المزيد من القوات على أفغانستان “لضمان نجاح مهمة البعثة الاستشارية إلى هناك”.

قال قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية، جوزيف فوتيل، إن واشنطن ستحتاج لإرسال المزيد من القوات على أفغانستان “لضمان نجاح مهمة البعثة الاستشارية إلى هناك”.

وأضاف فوتيل، في شهادة أمام اجتماع للكونغرس، الخميس، “أعتقد أن “الاستراتيجية الجديدة” ستتضمن إرسال المزيد من القوات لنتأكد من أننا نقدم المشورة الصحيحة والدعم بالشكل الفعّال”.



