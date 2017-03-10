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رقم الخبر: 189398 تاريخ النشر: آذار 09, 2017 الوقت: 19:01 الاقسام: دوليات  
مسؤول أميركي: سنحتاج لإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان

مسؤول أميركي: سنحتاج لإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان

قال قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية، جوزيف فوتيل، إن واشنطن ستحتاج لإرسال المزيد من القوات على أفغانستان “لضمان نجاح مهمة البعثة الاستشارية إلى هناك”.

قال قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية، جوزيف فوتيل، إن واشنطن ستحتاج لإرسال المزيد من القوات على أفغانستان “لضمان نجاح مهمة البعثة الاستشارية إلى هناك”.
وأضاف فوتيل، في شهادة أمام اجتماع للكونغرس، الخميس، “أعتقد أن “الاستراتيجية الجديدة” ستتضمن إرسال المزيد من القوات لنتأكد من أننا نقدم المشورة الصحيحة والدعم بالشكل الفعّال”.

 

 
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