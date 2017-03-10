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رقم الخبر: 189397 تاريخ النشر: آذار 09, 2017 الوقت: 19:00 الاقسام: دوليات  
لافروف: الحوار في جنيف يجب أن يصبح دائما

لافروف: الحوار في جنيف يجب أن يصبح دائما

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة إضفاء صفة الديمومة على عملية جنيف الخاصة بتسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة إضفاء صفة الديمومة على عملية جنيف الخاصة بتسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع نظيره الألماني زيغمار غابريل، الخميس “كلنا مهتمون بتسريع وتائر عملية جنيف، وإكسابها صفة “دائمة”. والشيء الأهم هو أن تكون فعالة أيضا”. وأوضح أن الأزمة السورية وسبل تسويتها كانت من المواضيع الرئيسية التي بحثها مع نظيره الألماني، معرباً عن أمله في اتخاذ إجراءات منسقة في سياق المفاوضات في أستانا وجنيف لتعزيز نظام وقف إطلاق النار في سوريا. وتابع قائلاً “اللقاءات في أستانا مفيدة جداً، نأمل في أن يساعد تنسيق العمليات في أستانا وجنيف في إحراز تقدم بشكل متزامن على مساري تعزيز نظام وقف إطلاق النار والتسوية السياسية وفق مقتضيات القرار الدولي رقم 2254”.

 
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