  • الجمعة ١١ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الجمعة , مارس 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189396 تاريخ النشر: آذار 09, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: دوليات  
بكين تطالب واشنطن بـ”وقف هجماتها الالكترونية”

بكين تطالب واشنطن بـ”وقف هجماتها الالكترونية”

دعت الصين الولايات المتحدة الخميس الى “وقف هجماتها الالكترونية”، ذلك غداة نشر موقع ويكيليكس وثائق عن برامج تطبقها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” لقرصنة المعدات الإلكترونية.

دعت الصين الولايات المتحدة الخميس الى “وقف هجماتها الالكترونية”، ذلك غداة نشر موقع ويكيليكس وثائق عن برامج تطبقها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” لقرصنة المعدات الإلكترونية.
وكشفت الوثائق التي سربها الموقع أن “سي آي ايه” لديها أكثر من ألف تطبيق تخريبي وفيروس وحصان طروادة وغيرها من البرامج التي تسمح باختراق أجهزة الكترونية من هواتف ذكية وتلفزيونات وحتى سيارات، والسيطرة عليها.
ويقول موقع ويكيليكس ان هذه الوسائل المعلوماتية استهدفت خصوصا هواتف “آيفون”، والهواتف التي تستخدم أنظمة التشغيل “أندرويد” أو “مايكروسوفت” وحتى تلفزيونيات متصلة بالانترنت من صنع “سامسونغ” من أجل التجسس على مالكيها.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي الخميس “نحن قلقون إزاء هذه المعلومات، الصين تعارض كل أشكال القرصنة الالكترونية”. وتابع غينغ “ندعو الولايات المتحدة الى التوقف عن التنصت والمراقبة والتجسس والهجمات الالكترونية التي تستهدف الصين والدول الاخرى”.
ويضيف ويكيليكس ان الاستخبارات الاميركية تمكنت من خلال قرصنتها للهواتف الذكية من الالتفاف على وسائل الحماية التي تقوم على تشفير التطبيقات مثل “واتساب” و”سيغنال” و”تلغرام” و”ويبو” و”كونفايد”، فترصد المحادثات قبل ان يتم تشفيرها.
ونددت وكالة الاستخبارات الاميركية الاربعاء بشدة بالتسريبات وشددت على انها تهدد عملاء اميركيين وتصب في مصلحة أعداء الولايات المتحدة. وتتبادل الصين والولايات المتحدة غالبا الاتهامات بشن هجمات الكترونية مما يؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بينهما.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1250 sec