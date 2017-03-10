اعتبر قائد فيلق 'القدس' التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني، الانجازات الحاصلة في البلاد خاصة في محافظة كرمان بانها تثبت باننا يمكننا الوقوف على اقدامنا رغم جميع الضغوط.

وخلال اجتماع عقدته لجنة قيادة الاقتصاد المقاوم في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد قال اللواء سليماني، ان احد اسباب النجاحات التي تحققت خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) هو ان القادة كانوا روادا وطليعيين في انجاز المهمات والتضحية والاقدام.

واضاف، يقال بان اميركا انفقت 4 او 6 تريليونات دولار للحرب في العراق وكان بالامكان بناء اميركا بها عدة مرات الا انها لم تحقق شيئا والسبب في ذلك يعود الى الادارة الفاسدة والخاطئة والعاجزة.

وتابع اللواء سليماني، انه اينما كانت هنالك ادارة صحيحة حتى في مكان صغير فانه يمكن ايجاد تحول ثقافي وما قام به رزم حسيني (محافظ كرمان) من جهود بمعية مدراء محافظة كرمان هو انهم قدموها كمثال ناجح لاداء الحكومة.



