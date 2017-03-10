أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله الخميس عن تحرير حيي المعلمين والسايلو في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وقال يار الله، في بيان مقتضب، إن “قطعات قوات مكافحة الإرهاب حررت حي المعلمين وحي السايلو ورفعت العلم العراقي فوق مبانيهما”. وتشهد محافظة نينوى عمليات عسكرية واسعة النطاق في الساحل الأيمن من مدينة الموصل منذ إعلان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في (19 شباط /فبراير 2017) عن انطلاق عمليات تحرير غرب الموصل، وذلك لاستعادة السيطرة على آخر معاقل تنظيم “داعش” في المدينة.



