اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الكلمة التي ألقاها لمناسبة عيد المعلم في مجمع المجتبى اننا لسنا مع تأجيل سلسلة الرتب والرواتب ولا مع التسويف ولا مع إثقالها بمطالب تطيرَّها، نحن مع الإتفاق على القواعد التي تشكل الثوابت الأساسية والضرورية والواجبة لإقرار السلسلة، كي تخرج من أدراج اللجان المشتركة لمصلحة إقرارها في الهيئة العامة في المجلس النيابي.

واشار الى ان ليس المطلوب أن نوافق على قانون انتخابات كيف ما كان مهما كانت التحديات والصعوبات، ولو أرادوا اليوم أن يدخلوا إلى النسبية فنحن حاضرون سواء كانت دائرة واحدة أو دوائر متعددة أو على أساس المحافظات أو ما شابه ذلك من النسبيات المختلفة.

ولفت الشيخ قاسم ان “إسرائيل” تحاول أن تدخل إلى بلدان العالم وإلى الإعلام العالمي وإلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة بشعارات المظلومية والحق، فهي دائماً تعترض على حزب الله وإيران والمقاومة الفلسطنيية أنهم لا يدعون “إسرائيل” ترتاح، وكأن لها حق أن تأخذ أرض الآخرين. وللأسف هناك دول تناصر العدوان الإسرائيلي وحتى من الدول العربية .

واشار ان “إسرائيل” معتدية فهي التي أشعلت الحروب في المنطقة منذ 50 سنة حتى الآن، وهي التي قلبت المعادلة في منطقتنا وهي وراء داعش والنصرة وهي وراء تخريب سوريا ومحاولة تدميرها، ولولا المقاومة لما تحرر لبنان، ولما خرج التكفريون خائبين، ولما تعطلت الفتن السنية الشيعية المتتالية على لبنان ولما كان هذا الإستقرار.

واضاف “ولى الزمن الذي تعتدي فيه إسرائيل وتأمن جبهتها الداخلية، لقد انتهى زمن الحرب على أرض الغير وأصبحت إسرائيل تعلم تماماً أن أي حربٍ ستقوم بها ستدفع ثمنها باهظاً، فهي الخاسر الأول من أي عدوان تفكر فيه في أي وقت وفي أي لحظة” .



