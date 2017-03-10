أعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي، بأن اميركا عاجزة في سوريا وأن الكيان الصيهوني غيرآمن من نيران حزب الله اللبناني.

وأضاف العميد سلامي في كلمة له بمناسبة احياء ذكرى الشهداء في مدينة تبريز، أن الاميركيين عاجزون في سوريا والجيش الاميركي مرتبك ويعاني من تضعضع في هيكلية قواه، حيث إن المواجهة مع ايران قد أنهكته.

وتابع: نشهد الان ظهور وتحقق الوعود الالهية وينبغي علينا البقاء بالساحة لأن العدو يلفظ انفاسه الاخيرة.

واوضح بأن ترامب بات يتحدث عن تآكل الجيش الاميركي وعدم قدرة ثلثي الطائرات الحربية على متن الحاملات من التحليق، وأن هذه معلومات تتعلق بتقرير الرئيس الاميركي.

وأكد أن عجز أميركا والصهاينة بات واضحا، حيث إن العدو صار يلوذ بالملاجئ في الوقت الذي كان يفكر بنظرية من النيل الى الفرات، فاليوم غير قادر على النفوذ في اي بلد.

وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري، أن الكيان الصهيوني الذي كان يعتقد بأنه أمن لم يعد كذلك من نيران حزب الله وأن القوى الثوري بامكانها في آن واحد، اشعال جحيم للصهاينة.

وأكد العميد سلامي أن الحرب الاقتصادية، المشنة على ايران غير مسبوقة، الا أن الاكثر منها استثنائية، تقدم ايران رغم الحصار، ووصولها الى الفضاء وتأمين احتاجاتها الداخلية بالاعتماد على ذاتها.

وأضاف يبدو أن الاقتصاد في اميركا وأوروبا يواجه العديد من المشاكل وباتوا غير قادرين على إدارة البلاد والمناطق، لقد حاولوا فرض هذا الوضع للسيطرة علينا، غير أن اقتدار ايران والعمل بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية أجهضت تلك المخططات.

واعتبر أن ملامح المسمؤولين الاميركيين تعكس الانكسار والعجز وباتوا يتحدثون بلغة يائسة باستمرار، حيث إنهم أدركوا بأنهم غير قادرين على فعل شيء.

وبيّن العميد سلامي أن العدو لم يقدر على مواجهة ايران رغم المشاكل الداخلية، وأن الشعب الايراني وبتنفيذه توجيهات قائد الثورة الاسلامية، قد تبنى استراتيجية الاقتصاد المقاوم ولقد نجح بذلك.



