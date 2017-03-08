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رقم الخبر: 189389 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 20:30 الاقسام: عربيات  
السودان.. "العفو الدولية" تطالب مجددا بتحقيق بشأن "كيمياوي دارفور"

السودان.. "العفو الدولية" تطالب مجددا بتحقيق بشأن "كيمياوي دارفور"

جددت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، دعواتها إلى إجراء تحقيق دولي حيال شبهات بشن النظام السوداني لهجمات كيمياوية ضد مدنيين في دارفور.

وكانت المنظمة قد اتهمت القوات السودانية في تقرير نشر في سبتمبر بإستخدام أسلحة كيمياوية، في هجمات على قرى بمنطقة جبل مره في إقليم دارفور، وذلك بين يناير وسبتمبر 2016.

وقدرت المنظمة حينها أن "ما بين 200 و250 شخصا ربما ماتوا، غالبيتهم من الأطفال"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتضمن التقرير صورا لأطفال أصيبوا في الهجمات وصورا بالأقمار الاصطناعية لقرى دمرت ومدنيين فروا من منازلهم، إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيمياوية.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
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