قال حزب الاتحاد الدستوري المغربي ووسائل إعلام محلية إن مشرعا مغربيا من أعضاء الحزب قتل بالرصاص أمام منزله، مساء الثلاثاء، في الدار البيضاء.

والقتيل هو عبد اللطيف مرداس (35 عاما)، وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية إنه كان عائدا إلى منزله في الدار البيضاء عندما أطلق عليه النار في سيارته.

وأضاف الحزب، في بيان نقلته "رويترز"، أنه يشجب هذا العمل الإجرامي ضد أحد قادته، وأنه يأمل أن تكشف التحقيقات عن مرتكبي هذه "الجريمة".

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن بيان للإدارة العامة للأمن الوطني قوله أنه تم القبض على شخص يشتبه في صلته بالقتل.