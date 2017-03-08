البرلمان الليبي يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأربعاء، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل شهر فبراير من عام 2018، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.