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رقم الخبر: 189386 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 20:24 الاقسام: عربيات  
البرلمان الليبي يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

البرلمان الليبي يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأربعاء، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل شهر فبراير من عام 2018، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وخاطب صالح المفوضية الليبية العليا للانتخابات، مطالبا إياها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وصوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بالموافقة على إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي في الصخيرات الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق برئاسة فؤاد السراج.

ويأتي تصويت المجلس في مقره بطبرق شرقي البلاد، بينما تستمر الاشتباكات في منطقة الهلال النفطي بين الجيش الوطني وميليشيات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا/وكالات
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