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رقم الخبر: 189385 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 20:22 الاقسام: عربيات  
مصر: المؤبد لضباط مخابرات صهاينة بقضية "شبكة عوفاديا"

مصر: المؤبد لضباط مخابرات صهاينة بقضية "شبكة عوفاديا"

عاقبت محكمة مصرية، الأربعاء، 3 مصريين، و6 إسرائيليين، بينهم 4 تقول السلطات المصرية إنهم من ضباط المخابرات العسكرية الإسرائيلية، بالسجن المؤبد، لإدانتهم في قضية تجسس لصالح" إسرائيل"، معروفة إعلاميا باسم (شبكة عوفاديا).

ونقلت "رويترز" عن مصدر قضائي قوله إن الحكم صدر على اثنين حضوريا، هما المصريان عودة طلب إبراهيم برهم وسلامة حامد فرحان أبو جراد، بينما صدر الحكم غيابيا على الباقين.

وأصدرت الحكم محكمة الجنايات في محافظة شمال سيناء، المتاخمة لــ" إسرائيل" وقطاع غزة. وعقدت المحكمة جلساتها في مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية، إحدى مدن قناة السويس، لأسباب أمنية. وبدأت إجراءات القضية في 2013.

وعرفت القضية إعلاميا باسم (شبكة عوفاديا) لقول السلطات المصرية إن ضابطا بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية يدعى داني عوفاديا لعب دورا بارزا في الشبكة.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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