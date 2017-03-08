* دعا علماء البحرين في بيان لهم أبناء الشعب الى تحويل الليالي والأيام القادمة ابتداء من يوم التاسع من مارس/آذار وحتى ١٤ منه (يوم محاكمة الهوية الدينية والوطنية بمحاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم) إلى أيام تاريخية

دعا علماء البحرين في بيان لهم أبناء الشعب الى تحويل الليالي والأيام القادمة ابتداء من يوم التاسع من مارس/آذار وحتى ١٤ منه (يوم محاكمة الهوية الدينية والوطنية بمحاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم) إلى أيام تاريخية لعزة وشموخ الشعب الأبيّ الصامد، عبر الخروج في المسيرات الاستثنائية الكبرى، تحت شعاري: "لا عودة للمنازل"، و"الدفاع حتى الموت" لنثبّت جميعا صفحة مشرقة في الدفاع عن الدين والوطن والعزة والكرامة، ومقاومة الظلم والإضطهاد والعدوان.

من جانب آخر أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن "حكومة البحرين فرضت قيودا متزايدة على المجتمع المدني والسياسيين منذ يونيو/حزيران الماضي وقامت بالترويع والاعتقال والاستجوابات وحظر السفر".

وخلال عرض تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة 34، عبّر المفوض السامي عن قلقه العميق من ارتفاع مستويات انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مكرّرا القول إن "هذا القمع لن يقضي على مظالم الناس في البحرين ولكن سيزيدها".