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رقم الخبر: 189383 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 20:14 الاقسام: عربيات  
تعيين العماد جوزيف عون قائداً جديداً للجيش اللبناني

تعيين العماد جوزيف عون قائداً جديداً للجيش اللبناني

وافق مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، على تعيين العميد الركن جوزيف عون قائدا جديدا للجيش ليحل محل العماد جان قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية.

وقد كان قبل تعيينه في قيادة الجيش قائدا للواء التاسع الذي كان ينتشر في منطقة جنوب الليطاني، وبات مؤخرا ينتشر في جرود عرسال.

ويعتبر هذا التعيين إنجازا جديدا وهاماً لعهد الرئيس ميشال عون سجّل في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته ظهر أمس الاربعاء في قصر بعبدا.

يشار الى أنّ قائد الجيش الجديد هو من بلدة العيشية جنوب لبنان والده كان عسكريا وخضع لسلسلة دورات تدريبية من بينها دورات في سوريا والولايات المتحدة الاميركية.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد دعا في مستهل جلسة الحكومة جميع الاطراف المعنية بالقرار 1701 الى تطبيقه بالتساوي، مؤكداً أن لبنان لم يعتد على أحد ومن واجبه الحفاظ على حدوده ضد أي اعتداء.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت/ وكالات
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