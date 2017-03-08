اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الأربعاء، 16 فلسطينيا، بينهم قيادات محلية تنتمي لحركتي الجهاد وحماس عقب عمليات دهم وتفتيش في مناطق عدة بالضفة الغربية وسط مواجهات ليلية وقعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وحسب وكالة "فلسطين اليوم" فإن حملات الاعتقالات تركزت في محافظات، رام الله، و بيت لحم، الخليل، طول كرم ونابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وأجرت بها تفتيشا وعبثا بمحتوياتها كما قام الجنود بالتنكيل بالسكان وإخضاعهم للتحقيقات الميدانية، فيما تم اعتقال 16 شخصا.

وأشارت الى ان بين المعتقلين قيادات محلية لحركتي حماس والجهاد، جرى اقتيادهم للتحقيق لدى أجهزة الاستخبارات الصهيونية بزعم ضلوعهم في الأعمال الشعبية المناهضة للاحتلال.

وفي سياق متصل ذكرت الوكالة بان شابا فلسطينيا أصيب برصاص خلال عمليات الدهم والاعتقال حيث وقعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

من جانب آخر أعلن وزير خارجية فلسطين رياض المالكي أن بلاده قدمت 3 ملفات للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتي ترقي إلى "جرائم حرب".

وقال المالكي - في تصريحات للصحفيين الأربعاء، عقب مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ147 لمجلس الجامعة العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب - "إن الملفات التي تقدمنا بها حتى الآن للمحكمة الجنائية الدولية، وهي ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاستيطان والاسرى والمعتقلين، مشيرا إلى أن هذه الملفات مازالت مفتوحة يتم التحقق بها كدراسات أولية من قبل المحكمة ونزودهم بتقارير دائمة وفورية بشأنها".

وأضاف "أن هناك اتصالات مباشر أيضا بيننا وبين المدعية العامة للمحكمة حول مستجدات تلك القضايا، منوها بأنه تم قطع مراحل جيدة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع المحكمة، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا ودائما مع المحكمة والمدعية العامة ومع مكتبها، لافتا إلى أن هناك وفدا فلسطينيا سيتوجه إلى لاهاي الاربعاء لاستكمال التنسيق والمشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أن هناك اتصالات مستمرة مع عدد من الخبراء القانونين والذين تم تعيينهم من قبل دولة فلسطين للعمل معنا في هذه الملفات التي قدمت للمحكمة، بالإضافة إلى أن هناك اتصالات مستمرة أيضا من قبل فريق وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الشأن، والذي يزور لاهاي من مرة إلى مرتين شهريا.

وفي سياق آخر أقر الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، القراءة التمهيدية الأولى لقانون منع الأذان في القدس المحتلة، ليتم تحويل مشروع القانون إلى إحدى لجان الكنيست لإعداده للتصويت عليه ضمن 3 قراءات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

وناقش الكنيست الإسرائيلي الأربعاء صيغتين مختلفتين لمشروع قانون الأذان بالقدس الذي يعارضه النواب العرب بالكنيست.

وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أشارت إلى أن رئيس الائتلاف الحكومي ديفيد بيتان والنائب موتي يوجيف من البيت اليهودي قدم مشروع قانون يحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الآذان بين الساعة الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.