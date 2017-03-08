قال متحدث بإسم الداخلية السعودية، الأربعاء، إن جنديا في شرطة القطيف لقي مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول.

وقال المتحدث إنه "لدي مغادرة الجندي موسى دخيل الله الشراري من مركز شرطة تاروت القديم بمحافظة القطيف بسيارته الخاصة، تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه مصرعه"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقد باشرت الجهات المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية، من أجل تحديد دوافعها، بحسب المتحدث.

من جانب آخر قتلت الشرطة السعودية مسلحا يشتبه في انتمائه لتنظيم" داعش" في مداهمة أمنية في أحد أحياء الرياض، مما أسفر أيضا عن إصابة متطرف آخر، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إن قوات الأمن داهمت أحد النزلاء بإحدي شقق مفروشة بحي الريان بالرياض، بعد ورود بلاغ يشتبه في إظهار "المسلح" للتأييد والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح أنه "عند محاولة رجال الأمن القبض عليه بادر بالمقاومة وإشهاره لسلاح كان يحمله بحوزته، مما اقتضى التعامل معه وتحييد الخطر الذي كان يمثله، مما أسفر عن مقتله دون تعرض أي شخص من الموجودين في المكان لأي أذي، والقبض علي شخص كان برفقته وضبط السلاح الذي بحوزته".

وفي سياق منفصل عرضت مجموعة من رجال الأعمال البارزين على ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الآلام التي يعاني منها القطاع الخاص جراء سياسات التقشف الحكومية والإصلاح الاقتصادي، حسبما أظهرت وثيقة موقّعة باسم رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض نشرت أجزاءً منها وكالة "رويترز".

وبحسب الوثيقة، قام وفد من رؤساء عشر غرف تجارية وصناعية بزيارة لولي ولي العهد الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المسؤول عن وضع السياسية الاقتصادية للمملكة.

وأشارت الوثيقة الى أن رجال الأعمال أكدوا لابن سلمان أن القطاع الخاص مع رؤية 2030 قلبا وقالبا، لكنه يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية.

بدوره، قال محمد بن سلمان خلال الاجتماع إن "الدولة ستعلن عن عدد من المشروعات التنموية الضخمة بنهاية العام الجاري التي ستعمل على تحفيز الاقتصاد وتسريع عجلة النمو".