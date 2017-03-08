  • الأربعاء ٩ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأربعاء , مارس 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189380 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 19:59 الاقسام: عربيات  
الجيش اليمني واللجان الشعبية يقصفون معسكر أبو المض في جيزان
صاروخ باليستي يضرب تجمعات الغزاة والمرتزقة جنوب المخا

الجيش اليمني واللجان الشعبية يقصفون معسكر أبو المض في جيزان

* مصرع وإصابة العشرات من عناصر العدوان بإقتحام مواقعهم في شبوه * فشل جديد للغزاة في نهم.. واستهداف مواقعهم في صرواح مأرب

دكّت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، تجمعا للجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر أبو المض بمنطقة جيزان.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" انقطاع الكهرباء في معسكر أبو المض السعودي في جيزان، ومشاهدة سيارات الإسعاف تهرع للمعسكر، بعد استهدافه بصواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية.

من جانب آخر قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الاربعاء بتنفيذ القوات اليمنية عمليات إقتحام نوعية على مواقع لهم بمديرية عسيلان بشبوه.

وأكد مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إقتحام مواقع التبة السوداء والخزان بمديرية عسيلان وقتلت وأصابت العشرات من المرتزقة.وأشار المصدر الى إغتنام أسلحة وكميات من الذخيرة في العملية، فيما لاذ المرتزقة بالفرار.وأستهدفت مدفعية الجيش تجمعات المرتزقة خلف منطقة الصفراء موقعة قتلى وجرحى.

هذا وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، فجر الأربعاء، صاروخاً باليستياً على تجمعات الغزاة والمرتزقة جنوب مديرية المخاء بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن صاروخاً باليستياً متوسط المدى استهدف تجمعات الغزاة المرتزقة بعد رصد تحركاتهم جنوب المخاء، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، موقعاً خسائر كبيرة في صفوف قوى الغزو ومرتزقتهم.

يذكر أن صاروخا باليستيا ضرب الغزاة المرتزقة في الـ22 من فبراير الماضي، في باب المندب، أدى إلى مصرع العشرات من الغزاة الإماراتيين ومرتزقتهم، بينهم اللواء المرتزق أحمد سيف اليافعي المعين من قبل قوى العدوان في منصب نائب رئيس الأركان.

كما تمكن الجيش والجيش الشعبية من كسر محاولة زحف جديدة لمرتزقة العدوان السعودي الامريكي باتجاه جبل يام في أطراف مديرية نهم في محافظة صنعاء

وذكر مصدر عسكري أن المرتزقة تكبدوا خسائر بشرية ومادية أثناء التصدي لمحاولة الزحف الفاشلة برغم رغم الغطاء الجوي للعدوان.

 وعقب فشل محاولة الزحف باتجاه جبال يام  شن طيران العدوان غارتين على سوق مسورة وجبل يام في مديرية نهم.

وفشل مرتزقة العدوان في احراز أي تقدم باتجاه جبل يام ، وتكبدوا خسائر قاسية خلال العديد من الزحوفات التي تمكن الجيش واللجان الشعبية من افشالها خلال الأيام الماضية.

وفي غضون ذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تجمعات لمرتزقة العدوان في عدة مواقع في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة المدفعية للجيش واللجان استهدفت بعدد من القذائف تجمعات المرتزقة في وادي ربيعة وتبة المطار بمديرية صرواح، محققة إصابات مباشرة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت، فجر الأحد الماضي، تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر كوفل وشرق تبة المطار، موقعة خسائر مادية وبشرية في عديد وعتاد المرتزقة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: صنعاء/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0678 sec