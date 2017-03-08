* مصرع وإصابة العشرات من عناصر العدوان بإقتحام مواقعهم في شبوه * فشل جديد للغزاة في نهم.. واستهداف مواقعهم في صرواح مأرب

دكّت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، تجمعا للجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر أبو المض بمنطقة جيزان.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" انقطاع الكهرباء في معسكر أبو المض السعودي في جيزان، ومشاهدة سيارات الإسعاف تهرع للمعسكر، بعد استهدافه بصواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية.

من جانب آخر قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الاربعاء بتنفيذ القوات اليمنية عمليات إقتحام نوعية على مواقع لهم بمديرية عسيلان بشبوه.

وأكد مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إقتحام مواقع التبة السوداء والخزان بمديرية عسيلان وقتلت وأصابت العشرات من المرتزقة.وأشار المصدر الى إغتنام أسلحة وكميات من الذخيرة في العملية، فيما لاذ المرتزقة بالفرار.وأستهدفت مدفعية الجيش تجمعات المرتزقة خلف منطقة الصفراء موقعة قتلى وجرحى.

هذا وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، فجر الأربعاء، صاروخاً باليستياً على تجمعات الغزاة والمرتزقة جنوب مديرية المخاء بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن صاروخاً باليستياً متوسط المدى استهدف تجمعات الغزاة المرتزقة بعد رصد تحركاتهم جنوب المخاء، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، موقعاً خسائر كبيرة في صفوف قوى الغزو ومرتزقتهم.

يذكر أن صاروخا باليستيا ضرب الغزاة المرتزقة في الـ22 من فبراير الماضي، في باب المندب، أدى إلى مصرع العشرات من الغزاة الإماراتيين ومرتزقتهم، بينهم اللواء المرتزق أحمد سيف اليافعي المعين من قبل قوى العدوان في منصب نائب رئيس الأركان.

كما تمكن الجيش والجيش الشعبية من كسر محاولة زحف جديدة لمرتزقة العدوان السعودي الامريكي باتجاه جبل يام في أطراف مديرية نهم في محافظة صنعاء

وذكر مصدر عسكري أن المرتزقة تكبدوا خسائر بشرية ومادية أثناء التصدي لمحاولة الزحف الفاشلة برغم رغم الغطاء الجوي للعدوان.

وعقب فشل محاولة الزحف باتجاه جبال يام شن طيران العدوان غارتين على سوق مسورة وجبل يام في مديرية نهم.

وفشل مرتزقة العدوان في احراز أي تقدم باتجاه جبل يام ، وتكبدوا خسائر قاسية خلال العديد من الزحوفات التي تمكن الجيش واللجان الشعبية من افشالها خلال الأيام الماضية.

وفي غضون ذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تجمعات لمرتزقة العدوان في عدة مواقع في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة المدفعية للجيش واللجان استهدفت بعدد من القذائف تجمعات المرتزقة في وادي ربيعة وتبة المطار بمديرية صرواح، محققة إصابات مباشرة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت، فجر الأحد الماضي، تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر كوفل وشرق تبة المطار، موقعة خسائر مادية وبشرية في عديد وعتاد المرتزقة.