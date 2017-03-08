سقط أكثر من 70 قتيلا ومصابا من إرهابيي تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” خلال عمليات الجيش السوري المتواصلة لاجتثاث الارهاب التكفيري بريفي حماة وإدلب.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ" سانا" الاربعاء بأن سلاح الجو في الجيش السوري نفذ غارات مكثفة على تجمعات ومحاور تسلل إرهابيي تنظيم “داعش” في قرى البويضة وقليب الثور واللويبدة بريف حماة.

وبين المصدر أن الغارات أسفرت عن “إيقاع أكثر من 40 إرهابيا بين قتيل ومصاب وتدمير 7 آليات إحداها مزودة برشاش من عيار 23 مم”.

وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدة من الجيش وجهت رمايات مكثفة على مواقع انتشار المجموعات الارهابية في بلدة اللطامنة بالريف الشمالي ما أسفر عن مقتل 6 ارهابيين وتدمير احد مستودعات ذخيرتهم وعدد من الآليات.

وبين المراسل ان عمليات الجيش ضد تجمعات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي ادت الى مقتل 13 ارهابيا وإصابة أكثر من 15 اخرين وتدمير الية في بلدة كفرزيتا وقرية الصياد مشيرا الى ان وحدات من الجيش قضت بضربات مكثفة على 6 إرهابيين واصابت 7 اخرين في قرية المصاصنة وفي الجهة الشرقية من مدينة مورك.

ولفت مراسل سانا إلى أن وحدة من الجيش قضت على إرهابي من “جبهة النصرة” على الأقل وأصابت آخرين وذلك خلال تدميرها أحد الكهوف التي كانوا يتحصنون فيها في منطقة الأزوار بالتزامن مع تدمير آلية للإرهابيين في مدينة طيبة الأمام بريف حماة الشمالي.

وقضت وحدة من الجيش الثلاثاء على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” ودمرت لهم سيارة دفع رباعي مزودة برشاش في قرية البرغوتية بريف سلمية الشرقي وفي ريف ادلب الجنوبي.

وذكر مراسل سانا ان وحدة من الجيش قضت في عملية نوعية على 5 إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة على أطراف مدينة خان شيخون.

كما نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عمليات على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدعوم من كيان العدو الإسرائيلي في مدينة درعا وريفها وكبدتهم خسائر في الأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش اشتبكت بقوة مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة استعادت خلالها “السيطرة على عدد من كتل الأبنية في منطقة درعا البلد بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم”.

وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش “نفذت رمايات دقيقة على نقاط تحصين وبؤر الإرهابيين جنوب مدرسة اليرموك وشمال شرق مبنى البريد ومحيط دوار المصري اسفرت عن القضاء على عدد منهم وتدمير تحصيناتهم”.

وفي الريف الشمالي لدرعا لفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “قضت على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم تحصينات وأسلحة في رمايات مركزة على تجمعاتهم وأوكارهم في تل مطوق الصغير في محيط مدينة إنخل وإلى الشرق من مدينة إزرع”.

إلى ذلك استشهدت امرأة جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حي مساكن برزة بدمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ سانا بأن “المجموعات الإرهابية المنتشرة في حي القابون وأطراف الغوطة استهدفوا بعدد من القذائف الصاروخية منازل المواطنين في مساكن برزة ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة”.

ولفت المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأصيب 6 أشخاص بجروح أمس الاول جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على منازل الأهالي في ضاحية الإسكان التابعة لمخيم الوافدين بريف دمشق.

وفي دير الزور ذكر مراسل سانا أن 25 شخصا أصيبوا معظمهم من الأطفال جراء اعتداءات بقذائف صاروخية أطلقها إرهابيو “داعش” على حيي القصور والجورة في دير الزور.

من جانب آخر استعاد الجيش السوري قرى جديدة بريف حلب الشمالي الشرقي ويواصل تقدمه جنوب مضخات الخفسة، وبات على مشارف مطار "كشيش" شرقي حلب.

وقال قائد ميداني لـ"سبوتنيك"، الأربعاء، إن "الجيش السوري سيطر على بلدات "حبوبة صغيرة" و"حبوبة كبيرة" إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي أوقعت في صفوفه قتلى وجرحى".

وأضاف القائد الميداني، أن الجيش السوري بات على مشارف مطار "كشيش" شرق حلب، الذي كان تنظيم "داعش" قد سيطر عليه قبل ثلاث سنوات، وتمكن حينها من الإقلاع بإحدى طائراته قبل أن يتعامل الجيش السوري مع الموقف.

كما استطاع الجيش السوري وحلفائه الوصول الى بحيرة الاسد بعد تحرير 8 بلدات وقرى في شرق حلب.

واستمرارا لعملياته في شرق محافظة حلب اشتبك الجيش السوري مع ارهابيي داعش أمس الاربعاء واستطاع تحقيق تقدم في المنطقة وتحرير بلدات "السخني وعارودة الكبيرة وخفسة الصغيرة" بصورة كاملة من يد الارهابيين.

وانطلقت عمليات الجيش السوري وحلفائه من شرق بلدة الخفسة الاستراتيجية ومن بلدتي القبب الصغيرة وعين الشاطر.

واستطاع الجيش السوري فرض الحصار على محطة تصفية المياه الاولى من الجانب الشمالي بعد تحريره هذه المناطق.

وضرب الجيش السوري الحصار على الارهابيين المنتشرين في محطة تصفية المياه الاولى من الجهات الشمالية والغربية والشرقية.

الجيش السوري يحرر 151 بلدة وقرية شرقي حلب منذ يناير الماضي

من جهة اخرى استطاع الجيش السوري الوصول الى بلدة الخفسة ذات الاهمية وتحرير 151 بلدة وقرية في شرق محافظة حلب بعد طرد الارهابيين من الجزء الشرقي لمدينة حلب حيث بدأ عملياته في شرق المحافظة منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبالتزامن مع تقدم الجيش السوري في شرق محافظة حلب استمر الجيش التركي عدوانه في شمال سوريا الى جانب المجموعات الارهابية التي يدعمها ووصل جنوده شمال وشمال غرب مدينة الباب.

وفي ذروة انهماك الجيش السوري في المعارك مع تنظيم داعش الارهابي احتل الجيش التركي البوابة الجنوبية لمدينة الباب بهدف افشال جميع الجهود الرامية لاستعادة المدينة من قبل الجيش السوري بصورة مؤقتة.

وتوسطت روسيا لوقف أية عمليات تصادم احتمالية بين الجيشين السوري والتركي وفي هذا الحال نقل الجيش السوري عملياته باتجاه المنطقة الجنوبية لمدينة منبج لإعاقة وقف تمدد احتلال الجيش التركي الذي كان يحاول، متذرعا بمكافحة تنظيم داعش، الوصول الى مدينتي منبج والرقة المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا.

وفي النهاية استطاعت وحدات الجيش السوري بقيادة العقيد سهيل حسن الوصول الى القرى الواقعة جنوب مدينة منبج واقامة خط دفاعي رصين في مواجهة عدوان الجيش التركي.

ووضع الجيش السوري التقدم باتجاه سائر المناطق المحتلة في شرق حلب على اولويات عملياته حيث استطاع عقب 55 يوما الوصول الى بلدة الخفسة الاستراتيجية وتطيرها من دنس ارهابيي داعش والوصول الى بحيرة الاسد في شرق محافظة حلب بعد مرور 5 اعوام على الحرب في هذا البلد.

ومنذ بدء عملياته في 13 كانون الثاني/ يناير 2017 استطاع الجيش السوري تحرير اكثر من 151 بلدة وقرية والوصول الى محطة تصفية المياه التي تؤمن المياه لمناطق واسعة في مدينة حلب.