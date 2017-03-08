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رقم الخبر: 189378 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 19:50 الاقسام: محليات  
مسؤول عراقي يؤكد على وجود علاقات حدودية ممتازة مع ايران

مسؤول عراقي يؤكد على وجود علاقات حدودية ممتازة مع ايران

اكد قائد قوات الحدود العراقية الفريق الركن حامد الحسيني، ان لدى العراق علاقات حدودية ممتازة مع ايران، وبرغم وجود حدود مشتركة طولها 1400 كم الا انه لا توجد هناك مشاكل حدودية بين البلدين، مشددا: نحن نعد وجود علاقات طيبة مع ايران بالنعمة الكبيرة.

وقال خلال حوار خاص مع (ارنا) ان لدينا علاقات حدودية ممتازة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وهناك علاقات وطيدة بين القيادات الحدودية بين البلدين ونحن نمتلك حدودا مشتركة طولها 1400 كم مع الجمهورية الاسلامية ولاتوجد هناك مشاكل حدودية بين البلدين، وان وجدت فهي مشاكل صغيرة جدا تحلها العقول الكبيرة.
واضاف الحسيني لقد اجرينا تمارين مشتركة لخفر السواحل من البلدين وكانت ناجحة جدا وشهد بها القاصي والداني، مشيرا بيننا دائما اجتماعات حدودية مستمرة، اجتمعنا العام الماضي في بغداد وسنجتمع هذا العام في طهران.
ولفت قائد قوات الحدود العراقية الى ان هناك مشاكل محدودة جدا للمتسللين ونحن نقوم بحلها بشكل هادئ
وشدد، نحن نعد وجود علاقات طيبة مع الجمهورية الاسلامية في ايران بالنعمة الكبيرة على جميع المستويات، والمشاكل الحدودية بيننا وبين الجمهورية الاسلامية لا تعد مشاكل اصلا قياسا بالمشاكل الموجودة مع باقي دول الجوار مع العراق.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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