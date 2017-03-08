وخلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الفرنسية لدى طهران يوم الأربعاء قالت بنيكو إن الشركات الفرنسية التي دخلت إيران هي في الغالب شركات صغيرة ومتوسطة وتعمل في مختلف المجالات من بينها صيانة المعدات والآلات والمناجم وصناعات البلاستيك والمواد الغذائية والزراعية.

وقالت إن فرنسا من بين الدول القليلة التي كانت تنتظر رفع الحظر النووي للدخول في الأسواق الإيرانية مشيرة إلى أن شركة بيزنس فرانس قامت بفتح مكتب لها في طهران منذ سبتمبر من عام 2015 وذلك لمتابعة ثلاثة أهداف مهمة هي تنظيم برامج إستئناف العلاقات الثنائية ورفع العوائق أمام الوصول الى الأسواق الإيرانية والعمل المشترك علي تطبيع العلاقات المالية بين البلدين.

وأعربت عن سعادتها لدخول السوق الإيراني الذي يضم 80 مليون مستهلك بعد التوقيع على الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية معتبرة الوجود الفرنسي في إيران بأنه وجود طويل الأمد.

وأشارت بنيكو إلى أن القضايا المتعلقة بالضمان والمصارف هي من أهم القضايا التي تساعد على الوصول إلى الأسواق الإيرانية مؤكدة ان فرنسا تسعى إلى رفع العوائق في هذا المجال.

ولفتت إلى أن 40 مصرفاً اوروبيا تتعامل مع إيران من بينها مصرفان فرنسيان.











