ولدى استقباله يوم الاربعاء بطهران مجموعة من اساتذة الجامعات العراقية من مختلف الطوائف والاديان، وصف يونسي الشعبين الايراني والعراقي بانهما يتسمان بتاريخ عريق وصنعا حضارات بشرية رائدة وارتبطا بعلاقات ثقافية وحضارية واسعة وان جذورهما تضرب في أعماق التاريخ.

واعتبر ان مخططات الاعداء لاثارة النزاع والخلافات بين ايران والعراق تعود الى الهواجس من هذه الاواصر المتينة.

واشاد باستضافة الشعب العراقي بحرارة واحترام لملايين الزائرين الايرانيين في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) وعدّه لا مثيل له في العالم برمته.

ولفت الى انه رغم دخول البلدين في صراع طويل قبل أعوام الا ان ذلك الصراع قد دخل دائرة النسيان وبقيت اواصر الاخوة بين الشعبين.

واوضح، ان الاواصر الواسعة والمتينة بين الشعبين العراقي والايراني على الصعد الدينية والثقافية تدلل ان اية مشاكل لم تحدث بينهما كما ان الحرب الطويلة والقاسية التي نشبت بين البلدين لم تضر بهذه الاواصر.

واكد على توطيد العلاقات بين العلماء والجامعيين والمثقفين وابناء الشعبين العراقي والايراني من اجل تمتين الاواصر بين البلدين.

واعرب عن ابتهاجه للانتصارات التي يحققها الشعب العراقي هذه الايام على تنظيم داعش الارهابي، موضحا ان ايران تتابع باستمرار واهتمام التطورات الجارية في العراق، لافتا الى ان ايران تشعر بالحزن جراء المصائب والاغتيالات والحوادث المريرة التي تحدث في هذا البلد.



