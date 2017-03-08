وأشار داتشيتش في هذا اللقاء الى العلاقات العريقة بين البلدين قائلا: إن هذه العلاقات آخذة بالترسيخ والتعميق بسرعة فائقة، والحكومة الصربية على استعداد لاتخاذ أي إجراء في هذا المجال.

ووصف وزير خارجية صربيا، الذكرى الثمانين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالحدث المهم، معربا عن أمله أن يلبي الرئيس الإيراني حسن روحاني و رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، دعوة نظيريهما لزيارة صربيا.

وصرح إيفيتسا داتشيتش أن حجم التجارة بين البلدين غير كاف ولا يتناسب مع الطاقات الحقيقية للبلدين، داعيا برلمان البلدين العمل لتشريع قوانين تشجيعية في هذا المجال.

وشدد وزير خارجية صربيا على ضرورة إلغاء التأشيرات بين البلدين وتسيير الرحلات الجوية المباشرة بين بلغراد وطهران.

من جانبه أشار علاء الدين بروجردي الى مكانة مجلس الشورى الإسلامي في النظام السياسي الإيراني قائلا: إن البرلمان الإيراني خلافا للبرلمانات الأخري لا يمكن حله و يمكنه استجواب الرئيس.

وشدد بروجردي في اللقاء على اهمية تنشيط السياحة بين البلدين، وقال بامكان القطاع الخاص في البلدين، ان يلعب دورا هاما في تنمية العلاقات الثنائية.

وأشار الى استعداد البرلمان الإيراني لتشريع قوانين تشجيعية ومسهلة لتمتين العلاقات بين البلدين داعيا تعاون برلمان البلدين لتسريع التعاون الثنائي.

واعتبر بروجردي سياسات أمريكا، سببا رئيسيا لانتشار الإرهاب في الشرق الأوسط و أوضح أن إيران حققت نجاحا باهرا في مكافحة الإرهاب وعلى استعداد لنقل تجاربها الى صربيا في هذا المجال.

وترأس بروجردي وفدا برلمانيا لزيارة صربيا واستقبله جاركو اوبرادوويتش رئيس لجنة الشؤون الخارجية لبرلمان صربيا.



