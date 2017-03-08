وقال الرئيس روحاني في كلمة القاها بمراسم الذكرى الرابعة والستين لتأسيس جمعية المحامين: انه في ضوء الاتفاق النووي استعاد الشعب احد حقوقه، وهو حقه في انتاج وتصدير النفط، فقد استطاعت الحكومة عن طريق الخبراء ورجال القانون والدبلوماسيين والسياسيين الدفاع عن حق الشعب الايراني، موضحا ان هذا الحق المشروع تم استيفاؤه بواسطة القانون.

وتابع قائلا: ان من نتائج الاتفاق النووي ان ايران اصبحت حرة في انتاج وتصدير النفط، وفي شراء السلع من اي دولة كانت، وليست مضطرة للجوء الى الوسطاء لتحويل الاموال.

واوضح رئيس الجمهورية: ان انتاج وتصدير ايران من النفط حاليا يبلغ ضعفي ما كان عليه في العام الماضي، مضيفا: ان الدول الاخرى استحوذت على سوق النفط واستولت على حصة الشعب الايراني في منظمة اوبك. ان حصة النفط هذه كانت من حق الشعب الايراني، وفي الحقيقة اغتصب الآخرون حقنا في ظل الحظر الجائر.

واردف يقول: اليوم عاد هذا الحق الى الشعب الايراني، واتقدم بشكري الى دبلوماسيتنا النفطية التي استطاعت الدفاع جيدا عن حق ايران في اوبك، وان تلتزم جميع الدول بهذا الاتفاق بان تقلل من انتاجها باستثناء الجمهورية الاسلامية الايرانية.





