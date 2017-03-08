  • الأربعاء ٩ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأربعاء , مارس 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189373 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 19:23 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: شعبنا استعاد حق انتاج وتصدير النفط من خلال الاتفاق النووي
خلال مراسم الذكرى الرابعة والستين لتأسيس جمعية المحامين

الرئيس روحاني: شعبنا استعاد حق انتاج وتصدير النفط من خلال الاتفاق النووي

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني"ان الشعب الايراني استعاد حقه في انتاج وتصدير النفط من خلال الاتفاق النووي.

وقال الرئيس روحاني في كلمة القاها بمراسم الذكرى الرابعة والستين لتأسيس جمعية المحامين: انه في ضوء الاتفاق النووي استعاد الشعب احد حقوقه، وهو حقه في انتاج وتصدير النفط، فقد استطاعت الحكومة عن طريق الخبراء ورجال القانون والدبلوماسيين والسياسيين الدفاع عن حق الشعب الايراني، موضحا ان هذا الحق المشروع تم استيفاؤه بواسطة القانون.
وتابع قائلا: ان من نتائج الاتفاق النووي ان ايران اصبحت حرة في انتاج وتصدير النفط، وفي شراء السلع من اي دولة كانت، وليست مضطرة للجوء الى الوسطاء لتحويل الاموال.
واوضح رئيس الجمهورية: ان انتاج وتصدير ايران من النفط حاليا يبلغ ضعفي ما كان عليه في العام الماضي، مضيفا: ان الدول الاخرى استحوذت على سوق النفط واستولت على حصة الشعب الايراني في منظمة اوبك. ان حصة النفط هذه كانت من حق الشعب الايراني، وفي الحقيقة اغتصب الآخرون حقنا في ظل الحظر الجائر.
واردف يقول: اليوم عاد هذا الحق الى الشعب الايراني، واتقدم بشكري الى دبلوماسيتنا النفطية التي استطاعت الدفاع جيدا عن حق ايران في اوبك، وان تلتزم جميع الدول بهذا الاتفاق بان تقلل من انتاجها باستثناء الجمهورية الاسلامية الايرانية.    


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0684 sec