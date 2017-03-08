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رقم الخبر: 189372 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 19:25 الاقسام: اجتماعيات  
اضطراب النوم مرتبط بالبدانة

اضطراب النوم مرتبط بالبدانة

توصلت دراسة علمية الى أن الافراط بالنوم أو التقليل منه يؤدي إلى احتمالات الإصابة بالبدانة .

توصلت دراسة علمية الى أن الافراط بالنوم أو التقليل منه يؤدي إلى احتمالات الإصابة بالبدانة .
ورُصد هذا التأثير بصرف النظر عن النظام الغذائي لدى الشخص أو حالته الصحية أو محيطه الاجتماعي والديموغرافي.
وخلص الباحثون إلى أن من يعانون مخاطر وراثية عالية للإصابة بالبدانة، سواء الذين يفرطون في النوم أو يقللون منه، يزيد لديهم خطر زيادة الوزن، مقارنة بالذين ينامون فترات طبيعية تترواح من سبع إلى تسع ساعات في الليلة.
وأشارت النتائج إلى أن الذين ينامون لساعات طويلة ممن يعانون خطر الإصابة بالبدانة كانت أوزانهم أثقل بنحو أربعة كيلوغرامات، في حين كانت أوزان الذين ينامون لساعات قليلة أثقل بنحو كيلوغرامين من أولئك الذي يعانون مخاطر وراثية عالية للإصابة بالبدانة وينامون لفترات طبيعية.

 

 
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