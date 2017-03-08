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رقم الخبر: 189371 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 19:25 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
’نوكيا’ تعود للأضواء مجدداً

’نوكيا’ تعود للأضواء مجدداً

أثار الإصدار الجديد من الهاتف الأسطوري 3310 الذي كشفت عنه شركة "نوكيا" الفنلندية مؤخرًا ضجة واسعة، في مؤتمر الهواتف العالمية فى برشلونة الإسبانية، ليعود الهاتف الأسطوري للأضواء مجددًا.

أثار الإصدار الجديد من الهاتف الأسطوري 3310 الذي كشفت عنه شركة "نوكيا" الفنلندية مؤخرًا ضجة واسعة، في مؤتمر الهواتف العالمية فى برشلونة الإسبانية، ليعود الهاتف الأسطوري للأضواء مجددًا.
ذكر موقع "cnet" أنه تم تصنيع نسخة فاخرة من الإصدار الجديد من 3310 من مادة التيتانيوم، والمعروف عنها القوة العالية والصلابة ومقاومته للتآكل، مقابل 3000 دولار أمريكي.
ومن المقرر أن يأتي الهاتف باللونين الأسود والرمادي، وببطارية قوية تعمل لمدة 3 أيام متواصلة، وبعض المميزات البسيطة.
ويأتي الهاتف الجديد في تصميم مشابهًا لتصميم الهاتف الأسطوري القديم، إلا أنه يتميز بكونه أكثر إنسيابية، ويعمل بنظام تشغيلS30+ الذي يعتبر نظاماً هجيناً من أندرويد، ويسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت، ولكن بمجموعة أقل من التطبيقات التي يدعمها نظام أندرويد أو iOS، ويمتلك كاميرا خلفية بدقة 2 ميجا بيكسل.

 

 
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