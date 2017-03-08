تعد الرائحة الكريهة لمقصورة السيارة من الأمور التي تعكر صفو القيادة. وعلى الرغم من محافظة أصحاب السيارات على نظافة سياراتهم، إلا أن ذلك لا يمنع من ظهور الروائح الكريهة داخل المقصورة.

ويرجع سبب الرائحة الكريهة بالسيارة في الغالب إلى العفن الناتج عن وجود أوساخ لم تتم معالجتها بسرعة من بقايا أطعمة أو آثار قهوة أو مشروبات.

كذلك فإن مكيف الهواء قد يكون أحد الأسباب المسؤولة عن انتشار رائحة العفن بالسيارة. ولتجنب هذه الرائحة، يُنصح بإيقاف المكيف قبل انتهاء القيادة بحوالي عشر دقائق، حتى يتم طرد الرطوبة من المبخر أو المبادل الحراري، وعدم إعطاء الفرصة لتكون العفن.

كما يجب اتخاذ إجراءات وقائية منتظمة لعدم ظهور الروائح الكريهة في السيارة، وذلك عن طريق تنظيف السيارة دورياً بمكنسة كهربائية، والحرص على تجفيف مقصورة السيارة من وقت لآخر في فصلي الخريف والشتاء من خلال توقيفها تحت أشعة الشمس وفتح النوافذ قليلاً.

ومن الأمور الضرورية لعدم انتشار الروائح الكريهة في السيارة هي سرعة معالجة بعض الأضرار، التي تنجم من سكب العصائر والقهوة بالسيارة، وذلك بإيقاف التسريب وإزالة البقع أو شفطها في أقرب محطة للوقود، وذلك لمنع توغل الرطوبة إلى الفرش بقدر الإمكان.

كما إن التنظيف الشامل الدوري للفرش والسجاد وسقف المقصورة الداخلية قد يكون كافياً للتخلص من الروائح الكريهة.



