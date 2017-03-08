كشفت دراسة جديدة أن تناول الشوكولاتة والكافيين معاً يحسن الانتباه، إذ يعتبر الكاكاو والكافيين زوجاً مثالياً.

وقام باحثون من جامعة "كلاركسون" بتجربة طلبوا فيها من مجموعة من المتطوعين تناول تركيبات وأمزجة مختلفة، من ضمنها خميرة الكاكاو والكافيين، والكافيين من دون الكاكاو، وغيرها.

وبينت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا مزيج الكاكاو والكافيين أظهروا مستويات أقل من القلق والتوتر من الآخرين الذين تناولوا الكافيين وحده. بينما أظهروا مستويات أعلى من الانتباه من هؤلاء الذين تناولوا الكاكاو وحده.

وقال أحد الباحثين في الدراسة: "الكاكاو يسرع تدفق الدم إلى المخ، ما يزيد من الإدراك والانتباه، بينما يشكل الكافيين وحده مادة محفزة للقلق والتوتر. وهذا البحث أظهر أن الكاكاو يقلل من التوتر والقلق الناتجين عن الكافيين، ما يمنحنا سبباً وجيهاً لتناول الموكا".



