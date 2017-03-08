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رقم الخبر: 189368 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 19:24 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تطبيق روسي جديد يهدد عرش ’واتس اب’

تطبيق روسي جديد يهدد عرش ’واتس اب’

أطلقت شركة "فيمبلكوم" الروسية للاتصالات تطبيق جديد، سيحل محل تطبيقات المراسلة المشهورة "واتسآب" و"سكايب".

أطلقت شركة "فيمبلكوم" الروسية للاتصالات تطبيق جديد، سيحل محل تطبيقات المراسلة المشهورة "واتسآب" و"سكايب".
الخدمة الجديدة التي انطلقت في روسيا تسمى VEON "فيون"، عبارة عن تطبيق تم تصميمه للسوق المستقبلية، لكي يحل محل تطبيقات التراسل الأكثر الشعبية على غرار تطبيق "واتس اب" و"سكايب".
وبحسب موقع Telesur الإسباني، ستسمح الخدمة الجديدة لمئات الملايين من العملاء مستقبلاً، بإجراء مكالمات الفيديو وإرسال واستقبال الرسائل، إلى جانب الوسائط المتعددة الأخرى؛ مثل: الصوت، والرسومات، والصور المتحركة، والفيديو، وذلك بغض النظر عمّا إذا كان هاتفك يحتوي على رصيد.
وقد صرحت الشركة، في بيان صحفي لها، بأنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة خلال الربع الثاني من سنة 2017.
وبالإضافة إلى الرسائل والمكالمات، ستتيح هذه الخدمة خيارات أخرى مثل الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات مباشرة. وحالياً، ستقوم الشركة بتطوير شراكتها مع كبرى الشركات لتقديم خدماتها في أسواق مختلفة، سواء في مجال النقل، أو الموسيقى، أو المالية، أو البعث التجاري.
وسيكون أحد شركاء هذه الخدمة الموقع الشعبي لأشرطة الفيديو "ميدياتيكا"، فضلاً عن تطبيق سلسلة "استوديو بلوس"، أو البرمجية الموسيقية "ديزاير"، وكذلك شركة بطاقات الائتمان "ماستر كارد"، التي أكدت بدورها تعاونها مع هذه الخدمة.
خدمة فيون، التي تمكنت من ضم ملايين المستخدمين بإيطاليا خلال بضعة أسابيع من تاريخ إطلاقها، ستقوم بإطلاق برنامجها خلال سنة 2017 في نحو 13 بلداً.

 

 
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