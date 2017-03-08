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رقم الخبر: 189367 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: عربيات  
السعودية: توقيف سيدة قادت سيارتها

السعودية: توقيف سيدة قادت سيارتها

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على سيدة ظهرت في مقطع مرئي قادت سيارتها ليلًا في شوارع محافظة القنفذة، واصطدمت بسيارتين أخريين.

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على سيدة ظهرت في مقطع مرئي قادت سيارتها ليلًا في شوارع محافظة القنفذة، واصطدمت بسيارتين أخريين.
وأوضح المتحدّث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة عاطي القرشي أنه تم ضبط امرأة تقود سيارة بأحد شوارع القنفذة، وقيامها بصدم سيارتين والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول، واتضح أنها تعرضت لإصابات بسيطة نتيجة الاصطدام وكذلك إصابة أحد السائقين، لافتًا إلى أنه سيتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص.

 

 
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