أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن "حكومة البحرين فرضت قيودًا متزايدة على المجتمع المدني والسياسيين منذ يونيو/حزيران الماضي وقامت بالترويع والاعتقال والاستجوابات وحظر السفر".

وخلال عرض تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة 34، عبّر المفوض السامي عن قلقه العميق من ارتفاع مستويات انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مكرّرًا القول إن "هذا القمع لن يقضي على مظالم الناس في البحرين ولكن سيزيدها".

ودعا المفوض حكومة البحرين الى اتخاذ إجراءات محدّدة لبناء الثقة بما في ذلك السماح لمكتبه والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة بزيارة المنامة على وجه السرعة.

كما أعرب المفوض خلال كلمته عن أسفه لتراجع البحرين ودول أخرى عن التزامها غير الرسمي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.