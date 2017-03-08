نقل النواب عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعد لقاء الأربعاء اليوم، "أن الأمور تسير بشكل طبيعي وإيجابي في شأن سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكدا مرة اخرى على "إقرارها لأنها حق لأصحابها".

كما نقلوا عنه "أن مسار درس السلسلة يشير الى أنها في طريقها الى الإقرار، ولم يعد هناك من تعقيدات مهمة في وجهها".

وعن قانون الإنتخاب جدد الرئيس بري القول أمام النواب، انه "لا جديد حتى الآن في هذا الشأن"، مشددا على "عدم إضاعة الوقت والعمل من أجل إقرار قانون جديد".

وقد استقبل الرئيس بري في اطار لقاء الاربعاء النواب: وليد سكرية، عباس هاشم، نبيل نقولا، ايوب حميد، اميل رحمة، قاسم هاشم، حسن فضل الله، علي عمار، هاني قبيسي، علي خريس، ياسين جابر، مروان فارس، علي فياض، نوار الساحلي، وبلال فرحات.

وكان إستقبل ظهرا النائب نبيل دو فريج.

وإستقبل الرئيس بري بعد الظهر النائبين علي عمار وبلال فرحات ووفد من إتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي بحضور مسؤول الشؤون البلدية والإختيارية في حركة امل بسام طليس.

وقال النائب علي عمار بعد اللقاء: كانت مناسبة طيبة لشكر دولة الرئيس على الجهود الكبيرة التي بذلها ومازال يبذلها في سبيل تنمية الوضع الإجتماعي والخدماتي في الضاحية الجنوبية. وتناولنا مع دولته شؤون وشجون خدماتية ذات صلة بالضاحية الجنوبية التي من المجدي الإشارة الى انه يقطنها أكثر من مليون شخص تقريباً. وهي بحاجة الى الكثير من الإهتمام الخدمي وبالتحديد على المستوى الإستشفائي والكهرباء والمياه وغيرها. وكما عهدناه فقد وعد دولته مشكوراً ببذل جهد من اجل توفير هذه الخدمات.

ثم إستقبل الرئيس بري وزير الدفاع يعقوب الصّراف الذي قال بعد اللقاء إن هذا اللقاء في اطار اللقاءات الدورية التي التزمت بها مع دولة الرئيس بري ليبقى التواصل كاملاً خصوصاً مع بدء العمل الجدي في هذا العهد الجديد. والزيارة ليس لها علاقة بقرارات مجلس الوزراء اليوم. فمن واجبي ان انسق مع دولته واعتمد عليه بمساعدتنا ليس فقط بصفتي وزيراً للدفاع بل بصفتي في هذه الحكومة ايضاً. وتناولت معه مواضيع عديدة اولها امن البقاع، واكد دولته لمرة اخيرة انه داعم للسلطات الامنية كافة للتخلص من افة تدهور الوضع الامني في المنطقة.



