في أجواء ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، يقيم حزب الله احتفالًا بالمناسبة العطرة.

في أجواء ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، يقيم حزب الله احتفالًا بالمناسبة العطرة يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله؛ وذلك في الأماكن التالية:

- الجنوب - حسينية حناويه.

- النبطية - حسينية مدينة النبطية.

- بعلبك - حسينية الإمام الخميني.

- بيروت - مجمع سيد الشهداء عليه السلام - الضاحية الجنوبية.



* الزمان: السبت 18 آذار 2017؛ الساعة 2.30 عصرًا.



