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رقم الخبر: 189363 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 19:12 الاقسام: عربيات  
كلمة للسيد نصر الله في 18 آذار الجاري

كلمة للسيد نصر الله في 18 آذار الجاري

في أجواء ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، يقيم حزب الله احتفالًا بالمناسبة العطرة.

في أجواء ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، يقيم حزب الله احتفالًا بالمناسبة العطرة يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله؛ وذلك في الأماكن التالية:
- الجنوب - حسينية حناويه.
- النبطية - حسينية مدينة النبطية.
- بعلبك - حسينية الإمام الخميني.
- بيروت - مجمع سيد الشهداء عليه السلام - الضاحية الجنوبية.

* الزمان: السبت 18 آذار 2017؛ الساعة 2.30 عصرًا.

 

 
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