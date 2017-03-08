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رقم الخبر: 189361 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية الايراني وأمير قطر يتباحثان حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية

وزير الخارجية الايراني وأمير قطر يتباحثان حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية

تباحث وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، حول الشؤون الاقليمية والعلاقات الثنائية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، الاربعاء، على ضرورة تعزيز العلاقات على الصعد التجارية والاقتصادية بين البلدين وتطرقا الى الشؤون المرتبطة بعدد من الملفات الاقليمية والهواجس المشتركة.

وتأتي زيارة ظريف لقطر في سياق مساعي تمتين الاواصر بين ايران وبلدان الخليج الفارسي.

وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان وزير الخارجية محمدجواد ظريف يزور قطر لاجراء محادثات مع المسؤولين في هذا البلد، لافتا الى ان ظريف سيلتقي الامير ونظيره القطريين.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قد توجه عصر الاربعاء، الى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع امير دولة قطر ووزير الخارجية القطري.

وفي هذا السياق أيضاً، كان وزير الخارجية الكويتي قد قام بزيارة الى طهران في 25 كانون الثاني/يناير الماضي استغرقت يوما واحدا، حمل خلالها رسالة من امير دولة الكويت واعضاء مجلس التعاون الى الرئيس روحاني.

وأعقبت ذلك زيارة الرئيس روحاني الى كل من سلطنة عمان والكويت في 15 شباط/فبراير استغرقت يوما واحدا اجرى خلالها محادثات مع السلطان قابوس وامير الكويت بشأن تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول المطلة على الخليج الفارسي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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