قال وزير المال الأسلوفاكي بيتر كاجمير: ان الخطوة الأولى للتعاون المصرفي بين إيران وسلوفاكيا هي في مجال إصدار الضمانات المصرفية، وسلوفاكيا على استعداد لإصدار 100 مليون يورو من الضمانات المضرفية لإيران من أجل تنمية التعاون بين البلدين.

وأضاف وزير المال الأسلوفاكي، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعه مع رئيس منظمة تنمية وتحديث الصناعات الإيرانية: ان التعاون المصرفي يعد الأرضية لبدء كل التبادلات الاقتصادية، وحصلنا على تقدم ملفت في هذا المجال وممثل مصرف (إغزيم بنك) من أعضاء هذا الوفد. وأشار كاجمير إلى توقيع عقد بين شركة إيرانية وشركة سلوفاكية، قائلاً: تقوم سلوفاكيا عبر هذا العقد بإستثمار 30 مليون يورو في إيران، وهناك طاقات بقيمة 70 مليون يورو في صناعة العربات وقد بدأت المفاوضات في هذا المجال.

وشدد كاجمير أن ثلاثة مصارف أوروبية من ألمانيا وإيطاليا والنمسا، أعلنت استعدادها للتعاون مع إيران قائلاً: تعاوننا في بداية الأمر في مجال إصدار الضمان وسيتطور هذا التعاون في مجال التبادلات الاقتصادية .

من جانبه، قال بيتر بلغريني مساعد رئيس الوزراء الأسلوفاكي في الاجتماع: ان البنك الدولي يدعم تنمية التعاون المصرفي مع إيران في هذه الظروف، وسلوفاكيا ترغب في تنمية علاقاتها المصرفية مع إيران.

أما مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني منصور معظمي، فقد قال: ان علاقات البلدين عريقة، وهناك فرص واسعة للتعاون سيما بعد الاتفاق النووي، حيث تهيأت الظروف لتنمية العلاقات الاقتصادية، وزيارة هذا الوفد تؤكد حرص سلوفاكيا على تنمية علاقاتها مع إيران.

وشدد معظمي على أن إيران تحرص على تنمية علاقاتها مع كل الدول في كل المجالات، قائلا: بإمكان الشركات الأسلوفاكية التعاون مع منظمة تنمية الصناعات الإيرانية في مجال التكنولوجيا والطاقات الجديدة وقطع غيار السيارات .و أضاف: ان أبواب السوق الإيرانية مفتوحة أمام الشركات التي تسعى إلى المشاركة، ومنظمة تنمية الصناعات الإيرانية تمثل البوابة لدخول الشركات الخارجية لإيران.

إلى ذلك، أكد مساعد وزير الاقتصاد والمالية، محمد خزاعي، على تنامي العلاقات التجارية بين ايران وسلوفاكيا، مبيناً ان زيارة الوفد الاقتصادي السلوفاكي الى طهران تعد مؤشراً على حرص هذا البلد على تطوير التعاون التجاري والاستثمار مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاءت تصريحات خزاعي، خلال الملتقى المشترك بعنوان (تنمية التعاون التجاري بين ايران وسلوفاكيا) الذي عقد الثلاثاء في غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة، بحضور مساعد رئيس الوزراء السلوفاكي ووزير المالية في هذا البلد، إلى جانب أعضاء الوفد الاقتصادي السلوفاكي رفيع المستوى الذي يزور طهران.

يذكر أن وفداً تجارياً رفيع المستوى من جمهورية سلوفاكيا يرأسه مساعد رئيس الوزراء للشؤون الاستثمارية ويضم كلاً من وزيري الاقتصاد والخزانة، بالإضافة الى ممثلين عن 35 شركة تابعة للقطاعات الخاصة في هذا البلد، يزور طهران حالياً بهدف إجراء محادثات تجارية واقتصادية مع المسؤولين ورجال الأعمال في ايران.