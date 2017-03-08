قال رئيس إتحاد مصدري الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية: ان حجم صادرات الخدمات الفنية والهندسية ارتفع إلى ملياري دولار إثر تحسن الظروف الناتجة عن تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة ( الاتفاق النووي).

وأضاف محمد رضا أنصاري، اليوم الأربعاء، ان معظم هذه الزيادة تعود إلى صناعة الكهرباء خاصة من قبل شركات (مبنا) و(صانير) و(كيسون).

وصرح رئيس اتحاد مصدري الخدمات الفنية الهندسية: ان من أهم المشاكل التي يواجهها المصدرون هي إصدار الضمانات المصرفية ويمكن حل قسم من هذه المشاكل عبر تعاون الحكومات. وأشار أنصاري إلى أن إيران وبالنظر إلى تعاونها الاقتصادي مع بعض الدول، بإمكانها تصدير ما قيمته 25 مليار دولار من الخدمات الفنية والهندسية، وبما أن 450 فرعاً من الفروع العلمية والصناعية مرتبطة بهذه الخدمات، فانها ستؤثر مالياً وتنموياً على اقتصاد البلد.

على صعيد آخر، أعلنت مساعدة وزير النفط في الشؤون البتروكيماوية، مرضية شاهدائي، تصدير نحو 17 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية خلال العام الإيراني الحالي (ينتهي 21 مارس/ آذار) ليرتفع في نهاية العام إلى 21 مليون طن.

وفي مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) أمس الأربعاء، قدرت قيمة الصادرات الإيرانية في مجال البتروكيماويات بـ9 مليارات، كما توقعت ارتفاع حجم الإنتاج الى 52 مليون طن نهاية العام الايراني الحالي.

كما أعلنت المديرة العامة لشركة الصناعات البتروكيماوية الوطنية عن تدشين 8 مجمعات للبتروكيماويات خلال العام الايراني الحالي، منوهاً الى تدشين أربع مجمعات أخرى قريباً.