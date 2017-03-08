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رقم الخبر: 189358 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: اقتصاد  
بوليفيا تعلن إستعدادها للتعاون النفطي مع إيران

بوليفيا تعلن إستعدادها للتعاون النفطي مع إيران

أعلن وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا لوئيس البرتو سانجس فرناندس، خلال لقائه السفير الايراني في بوليفيا رضا طباطبائي، أعلن استعداد بلاده للتعاون النفطي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأعرب الوزير البوليفي عن أمله بمشاركة الرئيس الايراني في اجتماع قمة الدول المصدرة للغاز المقرر في 21 نوفمبر 2017 بسانتاكروز في بوليفيا. وأضاف بأنه سيسلم شخصياً دعوة الرئيس البوليفي (ايفو موراليس آيما) الى الرئيس الايراني في الموعد المقرر.

وفي اللقاء، اقترح السفير الايراني على وزير الهيدروكربونات والطاقة البوليفي، بأن يرافقه وفد من خبراء بلاده خلال زيارته الى طهران، ليطلعوا عن كثب على الإمكانيات وقدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال النفط والغاز، والذي لاقى ترحيباً من قبل الوزير البوليفي.

 
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