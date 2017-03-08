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رقم الخبر: 189357 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: اقتصاد  
إيران وروسيا وجمهورية آذربايجان توقع مذكرة تفاهم للتعاون السككي

إيران وروسيا وجمهورية آذربايجان توقع مذكرة تفاهم للتعاون السككي

وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وجمهورية آذربايجان، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديد.

ووقع الوفد المفاوض للشركة الوطنية الايرانية للسكك الحديد ونظيريه الروسي والآذربايجاني، خلال اجتماعهم في العاصمة الروسية على هذه المذكرة. وسيتم تدشين قسم هام من خط السكك الحديد الدولي الذي يربط الشمال بالجنوب من خلال ربط خطوط سكك الحديد لهذه الدول ببعضها البعض، وفقاً للبرنامج ذات الصلة ان هذا الخط يمر عبر ايران وروسيا.

ويبلغ طول خط هذا الخط 7200كيلومتر، إذ يربط المسار الترانزيتي لدول شمال أوروبا وروسيا بالدول المطلة على المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا عبر ايران وجمهورية آذربايجان.

 
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