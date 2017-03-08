قال مسؤول في كونسورتيوم (برغس) الدولي: ان الفيليبينيين أعلنوا استعدادهم لبناء وحدة الغاز الطبيعي المسال (ال.ان.جي) في ايران، كما ان بعض الشركات الكندية والبريطانية المشاركة في الكونسورتيوم أبدت جهوزيتها لتمويل المشاريع النفطية.

وقد أعلن عدد من الشركات العاملة في صناعة النفط ضمن كونسورتيوم دولي يطلق عليه اسم (برغس) استعدادها لتمويل المشاريع النفطية الايرانية. وهذا الكونسورتيوم الدولي تم تسجيله في النرويج ووقع قبل فترة مذكرة تفاهم لدراسة الجدوي الاقتصادية لحقول خوزستان النفطية.

وقال مدير مكتب كونسورتيوم (برغس) في طهران مسعود بشارتي: ان هذا الكونسورتيوم جاهز للتعاون مع شركات التنقيب والإنتاج الايرانية.

ويتشكل الكونسورتيوم الدولي من شركات (أي.جي.آر) النرويجية، وشركة النفط الوطنية الفيليبينية، وشركات بيرنه لوبي وفرست كميسيونينغ سرفيس واستراند هانسون واينفلويت البريطانية، وشركات نورث استار وتاربن انرجي وكاناكورد كنيوتي و(جي.ام.بي) الكندية وغيرها من شركات.