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رقم الخبر: 189355 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: اقتصاد  
منطقة جابهار الحرة تشهد تسجيل 63 شركة أجنبية
في مرحلة ما بعد الإتفاق النووي

منطقة جابهار الحرة تشهد تسجيل 63 شركة أجنبية

أعلن المدير التنفيذي لمنطقة جابهار الصناعية الحرة (جنوب شرق)، عبدالرحيم كردي، ان 63 شركة أجنبية سجلت في هذه المنطقة الحرة خلال فترة ما بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ورفع الحظر عن البلاد.

وأضاف كردي، اليوم، في حوار مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء: ان 240 شركة مسجلة في منطقة جابهار الحرة منذ العام 1994 إلى الفترة ما قبل المصادقة على الاتفاق النووي، مبيناً ان الأمر يؤكد رغبة المستثمرين الايرانيين والأجانب بالحضور في منطقة جابهار الاستراتيجية. وأردف: ان الهدف من تأسيس ميناء جابهار يكمن في تصدير وترانزيت السلع الى الدول الجارة وآسيا الوسطى وأفغانستان.

وأكد المسؤول الايراني على ضرورة تعزيز البنى التحتية بما فيها إنشاء مطار دولي وإيجاد خط للملاحة البحرية وإنشاء ميناء للصادرات والترانزيت وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة في ميناء جابهار.

وصرح المدير التنفيذي لمنطقة جابهار الحرة: ان المرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي تضمنت إبرام 15 مذكرة تفاهم إستثمارية مما يبشر بالتنمية الاقتصادية في هذه المنطقة الحرة. وقال كردي: ان منطقة جابهار الحرة تملك طاقات اقتصادية وتجارية كبيرة في المجالات السياحية والتجارية والترانزيت يستطيع المستثمرون الاستفادة منها في ظروف آمنة تماماً.

 
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