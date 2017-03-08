استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الهجوم الارهابي على مستشفى في كابل، ووصفه بأنه معاد للانسانية، معربا عن المواساة مع الحكومة والشعب الافغاني وذوي الضحايا.

يذكر أن بهرام قاسمي أدان بشدة الهجوم الارهابي على إحدى مستشفيات العاصمة الافغانية كابل، واصفا الهجوم بانه وحشي ومعاد للانسانية.

واذ اعرب عن المواساة مع الحكومة والشعب الافغاني وذوي الضحايا الذين سقطوا في هذه الجريمة المروعة، أكد قاسمي ان السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة الارهاب المشؤومة هذه في المنطقة وأفغانستان، يتمثل في الإرادة والاجماع العالمي لتجفيف موارد المساعدات والإسناد المادي والمعنوي للتنظيمات الارهابية.

جدير بالذكر، ان أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب اكثر من 60 آخرين صباح اليوم الاربعاء في هجوم شنه ارهابيون مسلحون على إحدى المستشفيات في كابل.