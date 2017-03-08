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رقم الخبر: 189353 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: اقتصاد  
تدشين عدة سدود في إيران لغاية نهاية العام الجاري

تدشين عدة سدود في إيران لغاية نهاية العام الجاري

قال وزير الطاقة الايراني حميد جيت جيان ان عدة سدود سيتم تدشينها في البلاد لغاية نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/ مارس).

وأضاف جيت جيان، اليوم الأربعاء، في تصريح أدلى به على هامش اجتماع مجلس الوزراء: إننا سبقنا الأهداف التنموية في بعض المجالات، حيث وعدنا بتشييد 14 سداً، إلا أن 15 سداً قد تم تدشينها خلال العام الجاري وربما يتم تدشين عدد آخر خلال الأيام المقبلة. وتابع: ان تعهداً قد قطع لإضافة ألفي ميغاواط من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات الجديدة الى شبكة العامة في البلاد، حيث تم الوفاء بها وبلغ حجمها ألفين و200 ميغاواط.

وأوضح جيت جيان انه على مدى الأعوام الأربعة الماضية تم إيصال مياه الشرب الى أكثر من ألفي قرية في البلاد يقطنها أكثر من 2ر4 مليون نسمة. ولفت الى أن خطوات جيدة قد اتخذت على صعيد خفض إتلاف الطاقة الكهربائية في شبكة التوزيع، حيث تم تركيب عدادات ذكية.

 
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