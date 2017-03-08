وردا على مزاعم مسؤول امريكي حول السفينة الحربية (USNS Invincible) قال هاشمي: إن سفينة حربية أمريكية كانت تجتاز مضيق هرمز خرجت من الممر الدولي واقتربت من السفن التابعة لبحرية الحرس الثوري في يوم 4 آذار/ مارس الجاري في الساعة 10:20 لغاية الساعة 11 صباحا (حسب التوقيت المحلي) وتصرفت بشكل غير مهني واطلقت تحذيرات واقتربت من سفننا الى مسافة 550 مترا فقط، عادّا هذه التصرفات نتيجة للحضور غير الشرعي للسفن الحربية التابعة لدول من خارج المنطقة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

ولفت الى ان حضور السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز الباعث للقلق والمخاوف يعرض أمن هذه المنطقة الاستراتيجية التي تؤمّن الجزء الاكبر من الطاقة في العالم للمخاطر، موضحا ان الممارسات غير المهنية لهؤلاء تثير التوتر وتزعزع الأمن ويمكنها ان تسفر عن نتائج خطيرة لا يمكن تفاديها.

واعتبر قائد لواء ذوالفقار انه مادامت السفن الحربية الأمريكية والبريطانية لا تطبّق قوانين الملاحة في الممرات الدولية بصورة مهنية ودقيقة فان هذه التصرفات ستبدُز منهم.

واكد ان الطريق الوحيد لإستتباب الامن في هذه المنطقة وتمتعها بالهدوء المستديم لن يحصل سوى عبر انسحاب السفن الحربية للدول من خارج المنطقة لاسيما امريكا وبريطانيا حيث تسببوا في زعزعة امن الخليج الفارسي.

ولفت الى ان الشواهد تدلل على رغبة هؤلاء في إبقاء المنطقة تعيش أوضاعا خطيرة، معتبرا أكاذيب المسؤولين الأمريكيين الأخيرة وعكس صورة عن الحدث مغايرة للواقع تؤكد انهم يتبعون اسلوب التسقيط والهروب الى الامام.

واوضح هاشمي: إن الأدلة المرتبطة بالممارسة غير المهنية خلال الأيام الاخيرة التي قام بها الأمريكيون والبريطانيون تدلل على الاهداف المشؤومة واللاشرعية والمؤججة التي يقوم بها هؤلاء من جهة كما انها تدلل على عدم رغبتهم باستتباب الاستقرار والامن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ورغبتهم بتأجيج التوتر والأزمات في هذه المنطقة الحيوية والإستراتيجية.







