وقال لوكا ديميو لرويترز: ان الحكومة الإسبانية دعت (سيات) إلى إستكشاف الفرص في إيران، لكن دخول تلك السوق سيتطلب إستثماراً كبيراً ولن يجري إلا مقترنا بالشركة الأم فولكسفاغن الألمانية.

وأضاف ديميو خلال معرض جنيف للسيارات: (ليست سوقاً يمكنك أن تدخلها منفرداً.. ينبغي أن نرى ما يقوم به أشقاؤنا.. نحلل الوضع لكن لا شيء ملموساً على الطاولة).

وقال الرئيس التنفيذي: ان سيات ستبدأ في وقت لاحق هذا العام تصنيع السيارات في الجزائر في إطار مشروع مشترك لفولكسفاغن مع مستورد السيارات المحلي شركة سوفاك. وأضاف: (لم نستنفد بعد إمكانيات سوق المتوسط.. أما المنطقة الأمثل لتوسعنا، فستكون أمريكا الوسطى والجنوبية).