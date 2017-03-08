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رقم الخبر: 189350 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: اقتصاد  
"سيات" الإسبانية تدرس تسويق سياراتها في إيران

"سيات" الإسبانية تدرس تسويق سياراتها في إيران

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة (سيات) -الوحدة الإسبانية لمجموعة فولكسفاغن- إن الشركة تدرس تسويق سياراتها في إيران لتوسيع نطاق أعمالها خارج السوق الأوروبية المزدحمة.

وقال لوكا ديميو لرويترز: ان الحكومة الإسبانية دعت (سيات) إلى إستكشاف الفرص في إيران، لكن دخول تلك السوق سيتطلب إستثماراً كبيراً ولن يجري إلا مقترنا بالشركة الأم فولكسفاغن الألمانية.

وأضاف ديميو خلال معرض جنيف للسيارات: (ليست سوقاً يمكنك أن تدخلها منفرداً.. ينبغي أن نرى ما يقوم به أشقاؤنا.. نحلل الوضع لكن لا شيء ملموساً على الطاولة).

وقال الرئيس التنفيذي: ان سيات ستبدأ في وقت لاحق هذا العام تصنيع السيارات في الجزائر في إطار مشروع مشترك لفولكسفاغن مع مستورد السيارات المحلي شركة سوفاك. وأضاف: (لم نستنفد بعد إمكانيات سوق المتوسط.. أما المنطقة الأمثل لتوسعنا، فستكون أمريكا الوسطى والجنوبية).

 
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