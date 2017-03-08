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رقم الخبر: 189349 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 18:18 الاقسام: اقتصاد  
منجم "سونكون" ينتج 30 ألف طن من النحاس المكثف سنوياً

منجم "سونكون" ينتج 30 ألف طن من النحاس المكثف سنوياً

أكد وزير التجارة والصناعة والمناجم الايراني، محمد رضا نعمت زادة، ان منجم سونكون (شمال غرب ايران) ينتج 300 ألف طن سنوياً من النحاس المكثف عيار نحو 30 بالمئة.

وأوضح الوزير نعمت زادة، في زيارة تفقدية للمنجم الواقع في محافظة آذربايجان الشرقية يوم الثلاثاء، أنه تم إنجاز دراسات لتطوير المنجم وبصدد تطبيقها. ولفت الى أن إحتياطات منجم (سونكون) تقدر بـ400 مليون طن، ويعد من أهم المناجم في ايران، ويعمل فيه أكثر من 5 آلاف شخص.

 
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