أكد وزير التجارة والصناعة والمناجم الايراني، محمد رضا نعمت زادة، ان منجم سونكون (شمال غرب ايران) ينتج 300 ألف طن سنوياً من النحاس المكثف عيار نحو 30 بالمئة.

وأوضح الوزير نعمت زادة، في زيارة تفقدية للمنجم الواقع في محافظة آذربايجان الشرقية يوم الثلاثاء، أنه تم إنجاز دراسات لتطوير المنجم وبصدد تطبيقها. ولفت الى أن إحتياطات منجم (سونكون) تقدر بـ400 مليون طن، ويعد من أهم المناجم في ايران، ويعمل فيه أكثر من 5 آلاف شخص.