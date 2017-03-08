وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يزور قطر لإجراء لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين القطريين.

واضاف قاسمي، أنه من المقرر ان يلتقي ظريف امير دولة قطر، فضلا عن وزير الخارجية القطري.

وتأتي زيارة ظريف الى قطر في إطار تعزيز العلاقات بين ايران والدول المطلة على الخليج الفارسي.

وفي هذا السياق أيضاً، كان وزير الخارجية الكويتي قد قام بزيارة الى طهران في 25 كانون الثاني/يناير الماضي استغرقت يوما واحدا، حمل خلالها رسالة من امير دولة الكويت واعضاء مجلس التعاون الى الرئيس روحاني.

وأعقبت ذلك زيارة الرئيس روحاني الى كل من سلطنة عمان والكويت في 15 شباط/فبراير استغرقت يوما واحدا اجرى خلالها محادثات مع السلطان قابوس وامير الكويت بشأن تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول المطلة على الخليج الفارسي.





