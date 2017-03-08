  • الأربعاء ٩ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأربعاء , مارس 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189347 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 17:50 الاقسام: محليات  
ظريف في الدوحة لإجراء محادثات

ظريف في الدوحة لإجراء محادثات

توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عصر الاربعاء، الى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع امير دولة قطر ووزير الخارجية القطري.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يزور قطر لإجراء لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين القطريين.
واضاف قاسمي، أنه من المقرر ان يلتقي ظريف امير دولة قطر، فضلا عن وزير الخارجية القطري.
وتأتي زيارة ظريف الى قطر في إطار تعزيز العلاقات بين ايران والدول المطلة على الخليج الفارسي.
وفي هذا السياق أيضاً، كان وزير الخارجية الكويتي قد قام بزيارة الى طهران في 25 كانون الثاني/يناير الماضي استغرقت يوما واحدا، حمل خلالها رسالة من امير دولة الكويت واعضاء مجلس التعاون الى الرئيس روحاني.
وأعقبت ذلك زيارة الرئيس روحاني الى كل من سلطنة عمان والكويت في 15 شباط/فبراير استغرقت يوما واحدا اجرى خلالها محادثات مع السلطان قابوس وامير الكويت بشأن تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول المطلة على الخليج الفارسي.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0677 sec