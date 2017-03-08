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رقم الخبر: 189345 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: دوليات  
مقتل ثلاثة على الأقل في إعصار بمدغشقر

مقتل ثلاثة على الأقل في إعصار بمدغشقر

قال مسؤولون يوم الأربعاء: إن إعصار إيناو الذي جلب رياحا تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل عندما ضرب مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي.

وضرب الإعصار قرية أمباهانا بشمال شرق مدغشقر. وقالت نشرات الطقس المحلية إنه بدأ يفقد بعد ذلك قوته من "إعصار قوي" إلى "عاصفة مدارية" بلغت سرعة الرياح المصاحبة لها 130 كيلومترا في الساعة.

وقال رئيس هيئة الأرصاد إنه كان أحد أسوأ الأعاصير التي ضربت البلاد على مدى السنوات الماضية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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