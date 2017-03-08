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رقم الخبر: 189344 تاريخ النشر: آذار 08, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: دوليات  
ظهور ابن أخ زعيم كوريا الشمالية المقتول

ظهور ابن أخ زعيم كوريا الشمالية المقتول

بثت جماعة على الإنترنت تسجيل فيديو يظهر فيه رجل يزعم إنه ابن أخي زعيم كوريا الشمالية غير الشقيق المقتول

ويقول إنه هو ووالدته وشقيقته متوارون عن الأنظار.

وقالت جماعة تشوليما الدفاع المدني إنها تحمي أسرة كيم جونج نام منذ مقتله في مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير شباط بما تقول الشرطة الماليزية إنه غاز أعصاب أودى بحياته خلال 20 دقيقة.

وقدمت حكومات هولندا والصين والولايات المتحدة ودولة رابعة مساعدة إنسانية عاجلة لحماية العائلة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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