انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الأربعاء المشاعر المناهضة للإسلام والسلوكيات المعادية للأتراك في ألمانيا، وقال في تصريحات صحفية في برلين: في ألمانيا نرى أن العديد من الساسة والصحافة بشكل عام والسلطات تتعامل بشكل سلبي للغاية ومناهض بشدة للأتراك بل ونرصد مشاعر الرهاب من الإسلام. هذا ما نراه غير مقبول... واتجاه خطير للغاية.

ودعا وسائل الإعلام للكف عن "الدعاية السوداء" ضد الأتراك، ومن ناحية أخرى قال تشاووش أوغلو إنه بحث مع نظيره الألماني المكان المحتمل لتنظيم حشد للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ألمانيا.

وقال: إن ألمانيا ستتخذ كل الإجراءات الأمنية لتنظيم الحشد لكنه لم يوضح في أي مدينة سينظم، وأضاف أنه أبلغ نظيره الألماني زيجمار جابرييل أن أنقرة "انزعجت للغاية" من إلغاء فعاليات كان سيتحدث فيها وزراء أتراك في ألمانيا وأن هذا يجب ألا يتكرر، وذكر أن تركيا ترغب في استمرار صداقتها بألمانيا.

الى ذلك قالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، يوم الأربعاء: إن تركيا زادت من أنشطتها التجسسية بشكل لافت في ألمانيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي بعد وصوله إلى ألمانيا يوم الاربعاء، حيث قال: إن "الضغط الممنهج" من قبل ألمانيا على الرعايا الأتراك أمر غير مقبول.

وأكد الوزير التركي، في خطاب له أمام حشد من الألمان في مدينة هامبورغ الألمانية أن على برلين ألا تعطي دروسا لأنقرة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، حسب تعبيره. كما أكد تشاووش أوغلو أن أوروبا لديها مشاكل كبيرة بشأن العنصرية والخوف من الإسلام.

وقد توجّه وزير الخارجية التركي يوم الثلاثاء إلى ألمانيا بعد التوتر المتصاعد بين البلدين على خلفية منع السلطات الألمانية تجمعات انتخابية للدعاية لاستفتاء 16 أبريل/نيسان المقبل في تركيا.

وفي وقت سابق، قال الوزير أوغلو إنه سيلتقي في ألمانيا بمواطنين أتراك وليس بوسع أحد أن يمنعه من لقائه مواطنيه رغم أن السلطات الألمانية أغلقت المكان الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة به.

وذكرت وكالة الأناضول أن جاويش أوغلو سيلتقي مساء الأربعاء بالجالية التركية في مدينة هامبورغ، على أن يلتقي نظيره الألماني سيغمار غابرييل يوم غد الأربعاء.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه سيلتقي الأربعاء نظيره الألماني سيغمار غابرييل الذي وصفه بـ"الصديق" على مأدبة فطور في برلين، كما سيزور معرضا للسياحة.

وتصاعد التوتر بين تركيا وألمانيا خلال الأسبوع الماضي بعد أن سحبت السلطات الألمانية تصاريح ثلاثة تجمعات حاشدة لدعم مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإجراء تعديلات دستورية، وهو ما جعل وزير العدل التركي بكر بوزداغ يلغي زيارته لألمانيا ويدفع بأنقرة لاستدعاء السفير الألماني لاستيضاح الأمر.

وقد وصف وزير الخارجية الإجراءات الألمانية بأنها "منحازة ومشينة"، في حين اعتبرها الرئيس أردوغان ممارسات "نازية"، وهو ما رفضته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقالت إن التشبيه لا مبرر له على الإطلاق.

وكانت السلطات المحلية في هامبورغ الألمانية أعلنت مساء الاثنين أنها سحبت الترخيص الذي منح لعقد تجمع لجاويش أغلو في مكان اعتبر مهملا جدا في هذه المدينة الواقعة شمالي البلاد لكن دون إلغاء التجمع بحد ذاته. وقالت إن الموقع يثير قلقا بشأن السلامة من الحرائق.

وأعلن مسؤول تركي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم إلغاء مناسبتين في هامبورغ كان من المقرر أن يتحدث فيهما أوغلو، إلا أنه تم العثور على موقع ثالث لعقد تجمع.

وكان غابرييل أشار إلى أن "العلاقات مع تركيا تشهد حاليا توترا غير اعتيادي، ومهمتنا إعادتها إلى طبيعتها".

وأعرب الوزير الألماني -على هامش اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين في بروكسل-عن اعتقاده بأن كل "طرف سيعمل ما يترتب عليه من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها".