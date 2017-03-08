قال مسؤول بوزارة الدفاع الأفغانية إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في هجوم استهدف يوم الأربعاء مستشفى عسكريا في العاصمة الأفغانية كابول.

وكان مسؤولون ذكروا في وقت سابق أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا لكنهم عدلوا الرقم بعد أن تفقدت قوات الأمن المباني في مجمع المستشفى.

هذا وقصفت طائرة أمريكية بدون طيار موقعا تابعا لحركة طالبان في مقاطعة قندوز بشمال أفغانستان ليلة 8 مارس/آذار وأسفر ذلك عن مصرع ما لا يقل عن 5 من عناصر طالبان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن حاكم المنطقة نصر الدين نظاري قوله إن غارة الدرون الأمريكي استهدفت مقرات تابعة لمسلحي طالبان في منطقتي دافتاني وداشد آرشي القريبتين من حدود طاجكستان عند منتصف الليل ولم يصب أي مدني خلال ذلك.

وذكرت الوكالة أن قوات الأمن الأفغانية كثفت عملياتها الأمنية ضد المسلحين مؤخرا مع اقتراب فصلي الربيع والصيف المعروفين بفصلي القتال.

وتستخدم قوات "تحالف الدعم الحازم" التي يقودها الناتو طائرات بدون طيار في مهمات استطلاع ومهاجمة المسلحين في الأماكن النائية بأفغانستان.