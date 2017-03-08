وقال امام جمع من مسؤولي وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، الاربعاء: إن الإقتدار الدفاعي اليوم أدى الى ان يشعر شعبنا بالأمن في مواجهة أي تهديد، موضحاً: ان البعض يرون أنفسهم أصحاب قوة وأن لأنفسهم الحق في استخدام أي وسيلة في توسيع نطاق نفوذهم وسلطتهم، من اجل إجبار الآخرين على طاعتهم.

وأشار العميد دهقان الى ان منطقة الشرق الاوسط كانت دوما ساحة لهجمات قوى الهيمنة، وأضاف: إن الحكام الفاقدين لأي قاعدة اجتماعية، هم من دعا لتدخل وتواجد القوات الاجنبية في هذه المنطقة.

وتابع: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع بنظام مستقل، ولن تتوقف في هذا المسار، ولن تتخلى عن مبادئها ودفاعها عن الشعوب المستضعفة وفصائل المقاومة.

وصرح: إن ايران الاسلامية كانت ومازالت دوما داعمة لفصائل المقاومة، وان هذا الدعم مصيري حيث فرض الهزيمة على الاعداء وأجبرهم على التنازل.

واكد وزير الدفاع: إن رسالة الثورة الاسلامية قد انتشرت في العالم، وتجاوزت الحدود الجغرافية، وتركت أثرها على الشعوب.

وقال: لو كان لاميركا والكيان الصهيوني أدنى شك في القدرات الدفاعية لإيران، لبدءا هجماتهما على ايران، وشدد على ان قطاع الدفاع والصناعات الدفاعية تعكف على تعزيز القدرات لضمان إنتصارنا في المعركة.





